Les fruits d’automne

ⓒ Getty Images Bank

Notre rubrique « Carte Postale Sonore » se penche aujourd’hui sur les fruits automnaux en Corée du Sud.





ⓒ Getty Images Bank

Le kaki, aussi appelé plaquemine, et « gam » en coréen, est un fruit très populaire en cette belle saison dans la péninsule. On trouve la version fraîchement cueillie, tendre, lisse et brillante, mais une autre plaît plus particulièrement aux personnes âgées : le kaki séché, appelé « gotgam », que l’on peut déguster sans avoir peur de se tacher et qui nous rappelle les abricots séchés par leur forme. A partir de ce fruit séché, nous faisons le « sujeonggwa » qui est une boisson traditionnelle à base de kaki et de cannelle sur laquelle flottent trois pignons de pin et se déguste chaud. Il ressemble beaucoup au vin chaud.





ⓒ Getty Images Bank

La poire est aussi très populaire. A noter que la poire coréenne, appelée « bae » en coréen, n’a absolument rien à voir avec la forme et le goût de la poire que l’on trouve en Occident. Ici, elle est très grosse, lourde et ronde avec un cœur blanc, et ressemble étrangement à une gigantesque pomme. C’est d’ailleurs un cadeau privilégié pendant les fêtes de Chuseok, vendu en lot dans une belle boîte.





ⓒ Getty Images Bank

Enfin, la très célèbre pomme ! Appelée « sagwa » en coréen, elle fait le bonheur de tous les foyers sud-coréens dès le mois d’octobrem et même s’il n’y a pas une grande variété proposée aux consommateurs, comme ça peut être le cas en Europe ou ailleurs, on peut dire qu’ici, elles sont sucrées, grosses et rondes et qu’une pomme remplit toujours bien l’estomac.