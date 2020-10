La Corée du Sud, nouvel eldorado de la mode

ⓒ YONHAP News

Quand on parle de hallyu, la vague culturelle coréenne, il est souvent question de K-pop, de dramas ou de cinéma, mais la haute couture n’est pas en reste. En effet, elle a désormais sa place dans les magazines et sur les podiums du monde entier. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir l’histoire de l’industrie de l’habillement en Corée du Sud, mais aussi les marques et créateurs qui sont devenus de véritables fers de lance des nouvelles tendances.





ⓒ YONHAP News

Le premier sud-Coréen à avoir organisé un défilé de mode à Paris fut Andre Kim, qui commença à présenter ses créations sur les podiums en 1966. Cependant, ce n'est que dans les années 90 que la mode coréenne gagnera ses lettres de noblesse. Aujourd’hui, si rien ne semble pouvoir altérer le rayonnement de la mode du pays du Matin clair, la pandémie du COVID-19 a malheureusement entrainé l’annulation de la dernière fashion week. La collection automne hiver 2020 n’a donc pas pu être présentée en mars dernier, mais bonne nouvelle, les collections printemps-été 2021 seront visibles aux quatre coins du globe ce mois-ci.





ⓒ YONHAP News

Les défilés seront diffusés en direct du 20 au 25 octobre sur le site Web de la Fashion Week de Séoul (http://www.seoulfashionweek.org) et sur les chaînes YouTube officielles de l’événement. Près d’une centaine de créateurs de mode sud-coréens seront présents pour l’occasion. Et cette année, des événements se dérouleront aux quatre coins de la capitale, y compris au sein de l’emblématique Dongdaemun Design Plaza (DDP), où les défilés ont eu lieu ces cinq dernières années.