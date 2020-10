Les membres de Blackpink sont les stars sud-coréennes les plus suivies sur Instagram

ⓒ YG Entertainment

Les stars de la k-pop sont les personnalités sud-coréennes les plus influentes sur les réseaux sociaux. Parmi elles, les membres de Blackpink ont toutes accueilli un nombre exceptionnel d’abonnés depuis l’ouverture de leurs comptes personnels.





Ainsi, les quatre jeunes filles occupent les quatre premières places du classement des célébrités les plus suivies sur Instagram en Corée du Sud. Plus précisément, c’est Lisa qui arrive en tête, devant Jennie, Rosé et Ji-soo.





L’unique star masculine qui fait partie du top 5 est Chan-yeol du boys band Exo. À noter que le quatuor féminin a récemment dépassé Ariana Grande, Eminem puis Ed Sheeran pour devenir le deuxième artiste ayant le plus grand nombre d’abonnés au monde sur YouTube.