YG Entertainment : la construction du nouveau siège de vient de s’achever

Fondé en 1996 par Yang Hyun-suk, YG Entertainment est l’une des trois grandes maisons de disque sud-coréennes, avec SM Entertainment et JYP Entertainment. Le label auquel appartiennent entre autres Big Bang, Blackpink, iKON, WINNER et AKMU célèbrera l’an prochain ses 25 ans.





Afin de permettre à ses artistes et stagiaires de s’entraîner dans un meilleur environnement, YG emménage dans un nouveau siège. Le nouveau bâtiment vient d’être construit après quatre années de travaux. Et certains employés et équipements s’y sont déjà installés. Il est situé juste à côté du siège social précédent, qui se trouve dans le quartier de Hapjeong à Séoul.





Sur un terrain de 3 145 mètres carrés, le nouveau siège de YG Entertainment représente une superficie totale de 19 835 mètres carrés, soit presque dix fois plus vaste que l’ancien. Il comprend un auditorium de deux étages, sept grandes salles de danse, sept grands studios d’enregistrement et 30 studios personnels pour les auteurs-compositeurs et les artistes de la société.