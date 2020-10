Twice va publier le 26 octobre son 2e opus officiel

Twice va dévoiler le 26 octobre son deuxième opus officiel. C’est ce qu’a annoncé JYP Entertainment via ses réseaux sociaux officiels. La date n’a pas été choisie par hasard. En effet, le mois d’octobre est très significatif pour le groupe féminin composé de neuf membres.





D’abord, c’est le 20 octobre 2015 que le girls band a débuté. Puis, son premier album studio « Twicetagram » a été publié en octobre 2017. Célébrant le cinquième anniversaire de ses débuts, Twice a ainsi opté pour octobre pour sortir son deuxième opus officiel.





Faisant de la semaine du 11 au 26 octobre la « Eyes opening week », JYP Entertainment va sortir plusieurs teasers pour ce nouvel album. Twice, qui a remporté en juin son 106e prix de la première place avec « More & More », est le girls band le plus primé dans des émissions consacrées à la k-pop.