Un groupe d’idole birman apprend la k-pop en Corée du Sud

Le boys band birman, Project K a séjourné dans le pays du Matin clair pendant quatre semaines en septembre dernier afin de se former en k-pop. Le septuor a fait ses débuts en Birmanie après avoir fait parler de lui en remportant le second prix du Festival mondial de street dance organisé par la municipalité de Séoul en 2016. Son concept se caractérise par un mélange de style de musique sud-coréenne et de danse traditionnelle birmane.





La visite du groupe d’idole est intervenue suite à la demande de la dirigeante birmane, Aung San Suu Kyi au président sud-coréen Moon Jae-in en novembre dernier lors du sommet spécial entre la Corée du Sud et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-est (Asean). Les chanteurs ont profité de leur séjour non seulement pour avoir une formation musicale, mais également pour goûter à la cuisine coréenne et assister à une exposition du webtoon, manga coréen en ligne.