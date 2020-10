Une préfecture japonaise interdit aux yakuzas de distribuer des bonbons aux enfants à Halloween

ⓒ Getty Images Bank

A l’approche d’Halloween, dans la préfecture de Hyogo au Japon, il est courant de voir des membres du groupe de yakuza Yamaguchi-gumi distribuer des friandises aux enfants.





Pourtant, ce rituel ne sera plus possible à partir de cette année. Le conseil municipal vient d’adopter à l’unanimité un projet de l’arrêté visant à interdire aux associations de malfaiteurs de donner aux mineurs des objets de valeurs y compris les bonbons et les biscuits.





La mafia japonaise a commencé à partager des sucreries en 2013 dans l’intention d’améliorer son image auprès des habitants. Or, un meurtre qui s’est produit en mars dernier a impliqué plusieurs membres des yakuzas, d’où la demande pour l’interdiction de cet acte.