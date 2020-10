La « Musical Love Letter » réunit 2 stars de la comédie musicale

Date : le 14 novembre 2020

Lieu : Art Center du 15 mars à Changwon





La ville de Changwon accueillera deux artistes de comédie musicale.





Intitulé « Musical Love Letter », le concert, initialement prévu pour le 12 septembre, se tiendra finalement le samedi 14 novembre au Centre d’art du 15 mars à Changwon.





D’abord, Ock Joo-hyun va interpréter de célèbres chansons d’amour de différentes comédies musicales. Rappelons que l’ex-membre du girls band Fin.K.L, a lancé sa carrière d’actrice de comédie musicale en 2005 en tenant, dès ses débuts, le célèbre rôle d’Aïda.





L'autre star qui partagera la scène avec elle est Son Joon-ho. Celui-ci s’est surtout fait connaître auprès du grand public grâce à l’émission de téléréalité « Oh ! My Baby » sur la chaîne SBS. Marié à Kim So-hyun, il forme le couple d’artistes de comédie musicale le plus célèbre.