Exposition d’Henri Matisse

Une exposition consacrée à Henri Matisse se tiendra du 31 octobre au 3 mars 2021 au My Art Museum, situé dans le sud de Séoul. Intitulée « Matisse: Jazz and Theater », cette exposition spéciale est organisée à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de l’artiste français.





Né en 1869 au Cateau-Cambrésis et mort en 1954 à Nice, Matisse est considéré comme le plus grand représentant du mouvement du fauvisme. Il est connu pour son utilisation de couleurs vives et de formes fluides. Il était non seulement peintre, mais aussi dessinateur, graveur et sculpteur.





Cette exposition présente une centaine d’œuvres de l'un des plus grands artistes français du XXe siècle. Parmi elles figurent des planches de la série « Jazz », réalisées avec des papiers découpés et collés, des costumes créés pour le ballet « Le Chant du rossignol » ou encore des études pour la chapelle du Rosaire à Vence.





Date : du 31 octobre 2020 au 3 mars 2021

Lieu : My Art Museum à Séoul