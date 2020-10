Cafe Show Seoul 2020

Une exposition internationale consacrée au café aura lieu du 4 au 7 novembre au Coex, le Centre d'expositions de Corée, situé dans le sud de Séoul. Le « Cafe Show Seoul », qui célèbre cette année sa 19e édition, est une des plus grandes plateformes en Asie pour les consommateurs et les professionnels du secteur du café.





L'événement permettra de découvrir les nouveautés et les innovations non seulement sur le marché du café, mais aussi sur ceux des matières premières, des machines, des pâtisseries, du chocolat ou du thé. Cette année, l’événement accueillera environ 2 000 stands avec plus de 600 entreprises venant de 40 pays. L'organisateur attend quelque 155 000 visiteurs de 80 pays.





En marge de l'exposition se tiendront également le « World Coffee Leaders' Forum », rassemblant les acteurs de la filière, et le « World Coffee Battle », un concours de baristas.





Date : du 4 au 7 novembre 2020

Lieu : Coex à Séoul