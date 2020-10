La danseuse sud-coréenne de ballet Kim Joo-won présentera, du 22 octobre au 8 novembre, son nouveau spectacle au Théâtre Jeongdong à Séoul. Il s'intitule « Sagunja, les saisons de la vie ». Sagunja signifie en coréen les quatre nobles plantes : prunier, orchidée, chrysanthème et bambou. Cet événement est organisé dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire du Théâtre Jeongdong.





Née en 1977 à Busan, Kim a commencé le ballet à l'âge de 12 ans. Elle a rejoint en 1998 le Ballet national de Corée. En 2006, elle a remporté le prix Benois de la danse. En 2012, après 15 ans passés comme première danseuse, elle a quitté la troupe nationale pour démarrer sa carrière en solo.





À travers ce spectacle, l’artiste exprime les relations entre les êtres en quatre chapitres correspondant aux quatre saisons, et ce dans une atmosphère imprégnée d'une touche traditionnelle coréenne. Sur scène, elle sera accompagnée par les danseurs Kim Hyun-woong et Yoon Jeon-il, mais aussi par les acteurs Park Hae-soo et Yoon Na-mu.





Date : du 22 octobre au 8 novembre 2020

Lieu : Théâtre Jeongdong à Séoul