Jerrybag et ses sacs pour aider les petits Ougandais

Jerrybag est un fabricant sud-coréen de sacs. Cette entreprise a commencé son activité en Ouganda, pays d’Afrique de l’Est, en 2014. Et depuis, son PDG fait des allers-retours entre la Corée du Sud et l’Ouganda pour produire, fabriquer et donner des sacs en utilisant le modèle « achetez-en un, offrez-en un ».





Peut-être êtes-vous curieux de savoir ce que signifie Jerrybag ! Eh bien, sans doute vous avez déjà vu à la télé ou ailleurs des femmes ou des enfants Africains porter des bidons d’eau sur la tête et marcher sur de longue distance pour rentrer chez eux. Ces réservoirs d’eau sont ce qu’on appelle des jerrycans. Et ça peut être très dangereux pour les enfants qui en portent. Quand il a vu ça pour la première fois de ses yeux, le PDG de Jerrybag s’est demandé ce qu’il pouvait faire pour résoudre le problème de cette pratique inconfortable et même dangereuse. Et il a décidé de fabriquer un sac qui contiendrait un jerrycan en coopération avec la population locale. Il a appelé son nouveau produit jerrybag, qui est devenu en même temps le nom de son entreprise.