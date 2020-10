Fitch garde inchangé la cote de crédit souveraine de la Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

La célèbre agence de notation internationale Fitch Ratings a maintenu la note de crédit de la Corée du Sud AA- avec en commentaires des perspectives « stables ». Cela signifie que pour l’agence américaine, actuellement aucun facteur n’est susceptible de modifier la cote de crédit de la Corée du Sud ces six à douze prochains mois. Parmi les trois grandes agences internationales d’évaluation financière, Fitch est celle qui adopte la position la plus conservatrice, car son évaluation est principalement basée sur la viabilité budgétaire. En d’autres termes, c’est l’agence qui offre le plus de possibilités de baisser la cote de crédit d’un pays par rapport aux deux autres grandes agences.





Cela fait maintenant plus de six mois que la crise de COVID-19 a fait ravage dans le monde entier. En mars dernier, la consommation intérieure de la Corée du Sud a stagné temporairement, quand de nombreux cas de COVID-19 ont été confirmés dans la région de Daegu. Mais le gouvernement a réussi à maintenir l’économie en marche, car il n’a pas eu recours à des mesures de verrouillage massives comme celles adoptées aux États-Unis et par d’autres grandes économies en Europe. Actuellement, la demande de produits informatiques est toujours élevée aux États-Unis et en Chine, et cela fait en sorte que les exportations sud-coréennes de pièces et de matériaux du domine traversent une période de turbulence. Donc parallèlement à la bonne réponse du pays face à la pandémie, cela a contribué à la stabilité des flux de l’économie locale dans son ensemble et à ne pas changer le regard de Fitch sur le pays.