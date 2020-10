« L’adorable vie amoureuse de ma copine » de Yun Young-su (Ⅱ)

ⓒ Getty Images Bank

‘Videz cette canette et oubliez tout.’





« C’était Park Won-jun. Une affiche avec lui tenant une canette de bière, tout sourire, a été collée sur la porte du magasin. Puis, il en est sorti tout naturellement. Peux-tu le croire, Hyeon-su ? Bien sûr que non. Personne ne peut. Ce n’est pas grave. C’est juste entre lui et moi. »





‘Il suffit de frotter le collier pour que je vous trouve où que vous soyez.’





« Il est apparu devant moi à chaque fois je frottais ce collier. Il a dit qu’il aimait ma bonne nature. Il a dit qu’être gentil n’était pas la même chose qu’être stupide, que ceux qui exploitaient ma bonne nature étaient mauvais. »





* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Yang-mi est une jeune femme très gentille, ce qui rend sa situation encore plus difficile. Elle travaille dur pour s’occuper de sa famille toute seule. Mais elle n’obtient rien en retour. Elle ne peut pas parler de ses sentiments même à ses plus proches. Elle est habituée à n’écouter que les autres. Cependant, au plus profond d’elle-même, elle est épuisée de faire tous ces sacrifices et elle a soif d’une vie à elle. Ses désirs réprimés créent une illusion de Park Won-jun, tout comme un génie qui sort d’une lampe merveilleuse.









Yang-mi donnait de moins en moins d’argent à sa famille. Elle avait peur que son père ait recours à la violence physique comme il le faisait lorsqu’elle était petite.

« Mais ce qui est étrange, c’est qu’ils se sont mis à examiner mon humeur. L’autre jour, quand j’ai dit sans trop réfléchir que ma chambre était trop petite, père m’a suggéré : ‘Si tu veux, tu peux prendre la nôtre.’ Maman est encore plus bizarre. D’habitude, elle était si avare qu’elle ne me donnait que du kimchi et des germes de soja même le jour de congé, mais maintenant, elle prépare de la viande pour moi. »





Auteur :

Yun Young-su est née en 1952 à Séoul. Elle fait ses débuts en tant qu’écrivaine avec la publication de sa nouvelle « Observation écologique » en 1990 dans la revue Hyundae Soseol ou Roman moderne.