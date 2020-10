Prestige de la cuisine de la cour royale

La Corée a une longue histoire gastronomique. De nombreux plats traditionnels sont plusieurs fois centenaires. Parmi eux, nous allons vous en présenter deux, réservés il y a bien longtemps à l’élite, à la noblesse ou aux familles qui avaient les moyens de s’offrir ces mets d’exception.





Tout d’abord, il y a le « gujeolpan », gu signifiant « neuf ». C’est un mets présenté dans un plat en bois ou plastique octogonal et divisé en neuf parties, la neuvième en son centre, et le tout faisant penser à une fleur éclose. Ce plat est daté de la dynastie Joseon, vers le début du 14ème siècle. Au centre, seront disposées de très fines crêpes coréennes appelées « jeon » ou bien de fines tranches de radis vinaigré, plus frais en été. Une tranche enroulera les ingrédients choisis parmi les huit présentés autour et sera dégustée en une bouchée.





L’autre plat que nous aimerions vous présenter n’est autre que le bijou même de la cuisine royale tant par son côté prestigieux que par son apparence, le « sinseollo ». Présenté sous forme de plat en cuivre en forme de grande tasse à pied, la gouttière entourant l’orifice central sert à recevoir jusqu’à 25 ingrédients, le tout disposé de façon très organisée. Il s’agit d’une fondue « à la coréenne ». De l’orifice central, se distingue la grande flamme de cuisson. L’autre nom de cette fondue est « yeolgujatang » littéralement, la soupe qui rend la bouche heureuse.





Evidemment, pour faire perdurer des traditions culinaires, il faut des spécialistes. Et en terme de cuisine royale, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de Han Bok-ryeo, Trésor national vivant dans la catégorie artisan n°38. Née en 1944 d’une mère chercheuse spécialisée dans la cuisine de la cour royale et désignée Trésor national vivant dans la catégorie artisan n°2, Hwang Hye-seong, elle est devenue la figure même de la transmission du savoir-faire de cette cuisine ancestrale. Elle est aussi à la tête de l’Institut de la cuisine royale coréenne.