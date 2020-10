De nouveau célibataire (7) 좋으시겠다

Dialogue

송다희: 근데 사장님, 뭘 저렇게 많이 사셨어요?

Song Da-hui : Mais, patronne, qu’est-ce que vous avez acheté en si grande quantité ?

최윤정: 스테이크 하려고 오늘 좀 특별한 날이라.

좀 근사하게 차려 놓고 아들내미랑 저녁 먹으려고.

와인도 한 잔 같이 하고.

Choi Yun-jeong : C’est pour préparer du steak de bœuf, parce qu'aujourd’hui est un jour

un peu spécial. Je vais dresser une table raffinée pour dîner

avec mon fils. Le tout accompagné d’un verre de vin.

송다희: 좋으시겠다.

Song Da-hui : Vous devez en être contente.





L’expression de la semaine

좋으시겠다: Vous devez en être content.





좋다: « être bon » ou « être bien »

※ Si on décompose 좋으시겠다, c’est 좋, le radical de l’adjectif verbal « 좋다 », 시, terminaison honorifique pour le sujet, 겠, terminaison qui marque la conjecture et 다, terminaison finale. Selon les cas, cette expression se traduit par « Je vous envie ».









Mots et expressions à retenir

근데: abréviation de 그런데 qui signifie « mais », « à propos »

사장님: « patron » ou « patronne »

뭘: abréviation de 무엇을, « quoi »

저렇게: comme ça

많이: beaucoup

사다: acheter

※ 사셨어요 est une forme conjuguée de 사다. Si on le décompose, c’est 사, radical de 사다, 시, terminaison honorifique, et 었어요, forme du passé de la terminaison finale 어요. Ici, il y a deux terminaisons, 시 et 어요. Elles sont toutes les deux honorifiques. La différence, c’est que 시 marque le respect envers le sujet de la phrase et 어요 envers l’interlocuteur. Dans cette phrase, le sujet de la phrase et l’interlocuteur sont la même personne, 윤정.

스테이크: steak de bœuf

하다: faire

오늘: aujourd’hui

좀: un peu

특별한: spécial

날: jour

특별한 날: jour spécial

※ Notez qu’en coréen, les déterminants se placent toujours avant les déterminés. Par conséquent, les adjectifs se situent toujours avant les noms qu’ils déterminent.

이라: combinaison de la copule « 이다 » et la terminaison 라(라서) qui indique la cause

근사하다: « magnifique », « raffiné »

차리다: dresser la table

아들내미: terme d'affection pour désigner le fils

랑: particule qui donne le sens d’« avec »

저녁: soir

먹다: manger

▶ 저녁 먹다: dîner

-으려고: terminaison qui marque l’intention

와인: mot anglais « wine » pour « vin » en français (en coréen, c’est 포도주.)

도: aussi

한 잔: un verre

같이: avec

와인도 한 잔 같이 하다: accompagner d’un verre de vin





Petite conversation avec l’expression de la semaine 좋으시겠다

(Dialogue entre 은주 et 미선)

은주: « Que faites-vous ce week-end? » 이번 주말에 뭐 하세요?

미선: « Je vais à l’île de Jeju. » 제주도에 가요.

은주: « Vous y allez toute seule? » 혼자 가세요?

미선: « Non, avec des amis. Comme il fait beau ces jours-ci, nous avons l’intention d’aller au mont Halla. » 아니요, 친구들하고 같이요. 요즘 날씨가 좋으니까 한라산에 가려고 해요.

미선: « Vous devez en être content. » 좋으시겠다.





A retenir

이번: ce

주말: week-end

뭐: quoi

제주도: l’île de Jeju

에: particule de lieu comme « à » ou « dans »

가다: aller

친구: ami

들: particule qui marque le pluriel

하고 같이: avec

요즘: ces jours-ci

날씨 : temps

좋다: être beau

▶ 날씨가 좋다 : il fait beau

-니까: terminaison qui marque la cause

한라산: le mont Halla

-려고 하다: expression qui signifie « avoir l’intention de »