L’architecture coloniale à Séoul

Aujourd’hui, petit tour dans les rues de Séoul pour découvrir les bâtiments d’une période peu appréciée des Coréens, puisque l’on s’intéresse à la période coloniale. Les jeunes générations prennent plaisir cependant à se costumer dans les rues d’Ikseondong à la mode des années 30, époque durant laquelle le quartier a été construit.





La période coloniale a laissé quelques joyaux architecturaux et des bâtiments dignes d’intérêt, loin de l’image attendue de la Corée : temples, palais, gratte-ciels et nouvelles technologies.





Nul ne pourra manquer l’ancienne gare de Séoul dont la petite sœur, accolée à la première, dessert l’ensemble les villes du pays avec ses nombreux KTX.





ⓒ Getty Images Bank

Entre Myeongdong et le marché de la Grande porte du Sud, Namdaemun, on trouve aussi à un carrefour essentiel du centre de la capitale et autrefois cœur bouillonnant de Keijo, nom nippon de Séoul, quelques édifices de cette période.





Tout d’abord, le luxueux grand magasin, « Nouveau monde », Shinsaegae en coréen ainsi que l’ancienne banque de Corée. D’autres bâtiments de cette période trônent aussi ici et là dans les artères alentours.





ⓒ YONHAP News

Non loin de là, aussi, l’ancienne mairie de Séoul ainsi que, chose étrange, une église anglicane de style néo-roman.





ⓒ YONHAP News

C’est constructions ne s’arrêtent pas au centre historique mais on les découvre ici et là dans des autres parties de la partie en particulier vers le nord autour du quartier des marronniers. De style art déco comme beaucoup de bâtiments construits en Europe à cette époque, on trouve des bâtiments offrant un métissage imprévisible et intéressant.





ⓒ ARKO&Daehakro ARTS THEATER

Une autre manière de découvrir le passé de Séoul et la Corée d’aujourd’hui.