La k-pop déferle sur le Billboard

Deux groupes d’artistes sud-coréens ont pris d’assaut les classements du Billboard aux Etats-Unis.





BTS occupe, cette semaine, les deux premières places du Billboard « Hot 100 ». Son dernier single « Dynamite » figure au deuxième rang. Et le remix du morceau original « Savage Love » de l’Américain Jason Derulo et du Néo-zélandais Jawsh 65, réalisé en collaboration avec le groupe de k-pop, se hisse au sommet de cette liste. Le septuor se charge du refrain et de la partie rap, chantant en anglais aussi bien qu’en coréen. Cette collaboration fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux. Ainsi, BTS reste sur le trône du palmarès « Social 50 » pour la 200e fois. C’est du jamais vu depuis la création de cette liste en décembre 2010 par la société d’analyse musicale Next Big Sound, qui mesure l’influence des artistes les plus populaires sur Internet. BTS l’a intégrée pour la première fois en octobre 2016 avant d’en accéder au trône en juillet 2017. En février dernier, il était déjà devenu le groupe d’artistes à être resté le plus longtemps en tête de la liste, battant le record établi par le chanteur canadien Justin Bieber, numéro un à 163 reprises. Le magazine américain Forbes estime que le groupe n’est plus un simple bénéficiaire de collaboration avec des stars de la pop occidentale, mais s’est désormais imposé comme un « King Maker », c’est-à-dire « faiseur de rois », dans le classement « Hot 100 ».





Blackpink prend, cette semaine, la tête du Billboard « Artist 100 » pour la première fois. Alors que le quatuor féminin était au 65e rang la semaine dernière, son premier album complet « THE ALBUM », sorti le 2 octobre dernier, l’a propulsé au sommet de la liste. Aucun girls band n’avait jamais accédé au trône depuis la création de ce palmarès en 2014. A la deuxième place, on retrouve BTS. La liste « Artist 100 » sert à montrer l’influence et la notoriété des musiciens pop, en comptabilisant les ventes d’albums et de singles, le nombre de streaming, celui de diffusions à la radio ainsi que la fréquence des activités sur les réseaux sociaux, entre autres. Par ailleurs, Blackpink voit ses deux titres intégrer le classement « Hot 100 » : « Lovesick Girls » au 59e rang, et « Ice Cream » en collaboration avec la chanteuse américaine Selena Gomez au 64e rang.





La k-pop s’est donc imposée comme un phénomène mondial. En témoignent également deux classements internationaux du Billboard. « Savage Love » de BTS, « Lovesick Girls » de Blackpink et « Dynamite » de BTS occupent, par ordre décroissant, les trois premières places du « Global 200 », un classement qui comptabilise les ventes de chansons dans 200 pays, y compris, les Etats-Unis. Sur le podium « Billboard Global », mesurant la performance hors USA, les trois premières marches sont occupées, dans l’ordre, par « Lovesick Girls », « Dynamite » et « Savage Love ».