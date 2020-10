La voix de K.will va le mieux avec l’automne

ⓒ YONHAP News

L’automne est bien là ! Fêtons ensemble son arrivée au lieu de pleurer le départ de l’été avec le classement des chanteurs ayant la voix qui se marie le mieux avec cette saison. Une telle enquête a été menée par dcinside, la plus grande plateforme de communautés en ligne sud-coréenne.





Regardons ce sondage avec IU qui avec 11 % des votes arrive à la troisième place, devant le rockeur Yoon Do-hyun qui doit se contenter de 5 % des votes. La jeune auteure-compositrice-interprète qui a interprété « Un matin d’automne » est tout de même devancée par Lee Moon-sae, un chanteur qui est sur le devant de la scène depuis 1983. Le vocaliste âgé de 61 ans a été soutenu par 18 % des internautes interrogés.





Et c’est K.will qui arrive en tête du classement, accaparant un peu plus de la moitié des votes, à savoir 52 %. Selon les internautes qui ont voté pour ce chanteur ayant débuté en 2007, sa voix à la fois remplie d’émotion et captivante est idéale pour les chantons d’automne.