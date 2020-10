La Fondation de Corée lance un cours d’apprentissage de la langue coréenne avec BTS

La Fondation de Corée (KF) a lancé un cours de coréen en ligne utilisant des manuels d’apprentissage de la langue coréenne avec les contenus du groupe BTS.





D’après la KF, Big Hit Entertainment auquel appartient le septuor a récemment signé un accord de partenariat avec le Middlebury College situé à Middlebury, dans l'État du Vermont aux États-Unis. Les étudiants de cette université d’arts libéraux peuvent ainsi apprendre le coréen en utilisant les livres « Learn! KOREAN with BTS ».





Les contenus éducatifs ont été conçus par Big Hit Edu, la filiale de Big Hit Entertainment, grâce à la contribution de la Fondation de Corée et celle de l'université Hankuk des études étrangères.





Composé de quatre manuels et d'un « stylo sonore » multimédia, ils utilisent différentes vidéos où on voit les sept membres du célèbre boys band sud-coréen. Ces manuels sont déjà utilisés dans six universités de quatre pays différents, y compris l’Ecole normale supérieure (ENS) et l'Ecole des hautes études commerciales (EDHEC) en France.





Le produit est également disponible sur la plateforme communautaire des fans de Big Hit baptisée « Weverse ».