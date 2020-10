Kim Dong-ryul produit un nouvel album live

Kim Dong-ryul lance un nouvel album live cinq ans après la sortie de son « Walking With 2014 » ! Baptisé « Kim Dong-ryul Live 2019 », ce disque regroupera les meilleurs moments de ses derniers concerts qui ont eu lieu entre novembre et décembre dernier à Séoul.





L’auteur-compositeur-interprète a donné au total huit spectacles au Sejong Cultural Art Center, réunissant environ 24 mille spectateurs. Il s’agit là du quatrième album live de cet artiste qui a lancé sa carrière musicale en 1993 en remportant le grand prix lors du festival de la musique des étudiants de la chaîne MBC.





Composé de deux CD, ce nouvel album contient au total 16 morceaux, dont ses plus grands hits depuis plus de 27 ans. Afin d’assurer la meilleure qualité du son enregistré durant les concerts de 2019, l’artiste a consacré plus de huit mois à la postproduction.