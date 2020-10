« Light Up », 9e mini-album d’UP10TION

UP10TION est un groupe masculin composé initialement de dix jeunes garçons. Il a officialisé ses débuts en septembre 2015 en sortant son premier mini-album « Top Secret ».





Après presqu’un an d’absence, le boys band désormais reconverti en septuor est de retour avec son 9e EP.





Pour ce nouveau disque intitulé « Light Up », les sept membres se sont transformés en chasseurs de lumière afin de conquérir le cœur de leurs fans. Comportant au total six morceaux, l’album se présente en deux versions, à savoir « Light Hunter » et « Light Spectrum ».





Son titre phare « Light », qui veut dire « la lumière » est signé par Choi Hyun-joon, vocaliste du trio masculin V.O.S. qui a composé plusieurs hits comme FIESTA d’IZ*ONE.