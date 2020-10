Les sud-Coréens de moins en moins favorables envers le Japon

ⓒ YONHAP News

Alors que les relations entre Séoul et Tokyo sont tendues depuis plusieurs années, les sud-Coréens ont de moins en moins d’affinité pour leur voisin.





Selon une enquête de l'Institut de l'Asie de l'Est (EAI), menée en septembre dernier auprès de 1 000 habitants des deux pays, seuls 12 % des sud-Coréens déclaraient avoir un sentiment favorable envers l’archipel. Soit une baisse de 19,4 points par rapport à l’année dernière.





En revanche, la proportion des Japonais qui ont une bonne impression pour le pays du Matin clair a augmenté pour atteindre 25,9 %, en hausse de 5,9 points.





A en croire l’EAI, les restrictions d'exportations de Tokyo contre Séoul et les propos négatifs de Shinzo Abe, ancien Premier ministre nippon, sur le pays du Matin clair, ont contribué à dégrader l’image du Japon. Au contraire, dans le pays du Soleil levant, les séries télévisées « made in Korea » et la k-pop gagnent de plus en plus de terrain, ce qui rendrait plus favorable le regard des jeunes japonais sur leur voisin.