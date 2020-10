La Chine s'impose comme le premier marché mondial du cinéma

ⓒ Getty Images Bank

Alors que l'industrie cinématographique est en repli sur fond de pandémie du COVID-19, la Chine s'est hissée en tête du marché mondial des films, dépassant les Etats-Unis pour la première fois.





D'après le journal chinois le Quotidien du peuple en ligne, l'empire du Milieu a engrangé 1,93 milliard de dollars de recettes cette année jusqu'au 14 octobre, soit près de 5 millions de dollars de plus que son rival.





Ce détrônement s’explique par le fait que Pékin a rouvert les salles de projections sur tout le territoire en juillet dernier, profitant de l'affaiblissement de la pandémie dans le pays. S’y ajoute le succès retentissant du film patriotique « The Eight Hundred ». A noter que 84 % des ventes des billets du pays proviennent des films « made in China ».