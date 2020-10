La pièce de théâtre « Le Fils » sera jouée jusqu’au 22 novembre à l’Art One Theater, à Séoul. Cette pièce, écrite par le dramaturge français Florian Zeller et créée pour la première fois en 2018 en France, a été présentée dans de nombreux pays et acclamée par le public et la critique. Elle constitue le dernier volet de la trilogie familiale de l'auteur, après « La Mère » créée en 2010 et « Le Père » en 2012.





Sa version traduite en coréen a été mise en scène par Min Sae-rom, avec comme acteurs principaux Lee Seok-hoon, Lee Ju-seung et Kang Seung-ho.





L'œuvre raconte l'histoire de Nicolas, un adolescent de 17 ans, et de ses parents divorcés. Nicolas qui vit avec sa mère, Anne, sombre dans une dépression. Dans l'espoir de reprendre goût à la vie, il s'installe chez son père, Pierre. Celui-ci vient d'avoir un enfant avec sa nouvelle compagne, et fait tout pour aider son fils à s'en sortir.





Date : du 15 septembre au 22 novembre 2020

Lieu : Art One Theater à Séoul