Concert de musique classique avec le violoncelliste Song Young-hoon

Un concert de musique classique intitulé « Into the classical music with the cellist Song Young-hoon » aura lieu le 15 novembre dans la grande salle du Suwon SK Atrium à Suwon dans la province de Gyeonggi.





Le violoncelliste Song Young-hoon, Gateum, un ensemble composé de jeunes musiciens, et le chef d'orchestre Park Il-wook joueront plusieurs œuvres, connues ou moins connues, de la musique classique, dont le Concerto pour violoncelle en sol mineur de Georg Matthias Monn et la Symphonie no. 5 en do mineur, op. 67 de Ludwig van Beethoven.





Ce concert sera présenté et commenté par Na Ung-jun, trompettiste et membre de l’ensemble de cuivres Brass Market.





Date : le 15 novembre 2020

Lieu : Suwon SK Atrium à Suwon