Concert : « Love Poem »

Le quatuor Poem et le chanteur basse Sonn Hye-soo donneront un concert le 18 novembre au Seoul Art Center, situé dans le sud de la capitale sud-coréenne. Ils seront accompagnés par l'Orchestre The Art One, sous la direction du chef d'orchestre Adriel Kim.





La Poem est composé des ténors Yoo Chae-hoon et Park Ki-hoo, du contreténor Choi Seong-hoon et du baryton Jung Min-sung. Le quatuor a fait ses débuts en participant en juin 2020 à la troisième saison de l’émission musicale de la chaîne JTBC « Phantom Singer », dont il est sorti gagnant.





Sonn est l'un des chanteurs lyriques sud-coréens les plus populaires. Il est lauréat de plusieurs prix prestigieux. Il a remporté, entre autres, le concours international d'opéra à Marseille en 2001 et le concours Mozart à Salzbourg en 2002.





Au programme figurent notamment la Farandole de « L'Arlésienne » de Bizet, Nessun Dorma de Puccini ou encore « The Rose » de Bette Midler.





Date : le 18 novembre 2020

Lieu : Seoul Art Center à Séoul