Le Théâtre national de Corée propose le 21 novembre une représentation du pansori « Sugungga » dans le cadre de sa série « Performance complète de Pansori ». La pansori est une forme musicale exécutée par un chanteur-narrateur, accompagné d'un joueur de tambour.





« Sugungga » raconte l'histoire d'un Roi Dragon malade qui a besoin d'un foie de lapin pour être soigné et d'un lapin qui parvient à le sauver grâce à sa ruse. Il est considéré comme le plus humoristique et le plus allégorique des cinq pansori classiques.





La chanteuse Kim Su-yeon, âgée de 73 ans, interprétera une intégrale de la pièce, accompagnée des joueurs de tambour Kim Cheong-man et Cho Yong-bok.





Date : le 21 novembre 2020

Lieu : Théâtre Haneul du Théâtre national de Corée à Séoul