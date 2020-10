Fake Eyes, un développeur de jeux mobiles de la VR

ⓒ PAPER TIGER LLC

Fake Eyes est un développeur de jeux et de solutions de la réalité virtuelle, autrement dit la VR. Ses deux produits phares sont un jeu de réalité virtuelle baptisé « Colonicle » et une solution éducative baptisée « ClassV ».





Cette très jeune société se concentre surtout sur la VR mobile. Car si avant, c’étaient les gens qui bougeaient pour pouvoir utiliser un ordinateur, aujourd’hui tout est devenu mobile. Et suivant cette tendance, le PDG de Fake Eyes a anticipé le fait que les gens voudraient jouer à des jeux VR dans un environnement mobile.





Par ailleurs, avec la crise de COVID-19 qui frappe le monde entier, son entreprise a lancé en mai dernier une plate-forme éducative basée sur la réalité virtuelle appelée « ClassV ». Contrairement à l’apprentissage à distance existant, l’éducation en réalité virtuelle permet aux élèves de se sentir vraiment présents dans la salle de classe. C’est pourquoi l’éducation en VR attire de plus en plus d’attention en tant qu’alternative efficace pour dépasser les limites de l’apprentissage sans contact ou en ligne. Ainsi, les enseignants et les élèves qui ne peuvent pas se rencontrer en classe en raison de l’épidémie de COVID-19 peuvent, grâce à ClassV, se rencontrer dans des salles de classe de la réalité virtuelle.





