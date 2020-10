Changement de génération à la tête des conglomérats sud-coréens

ⓒ YONHAP News

Chung Eui-sun, vice-président exécutif de Hyundai Motor, a récemment été nommé président du groupe. Avec cette nomination, s’ouvre ainsi l’ère du système de gestion de troisième génération du principal constructeur automobile de Corée du Sud.





Quand on sait que le vice-président de Samsung Electronics est Lee Jae-yong, celui du groupe SK Chey Tae-won et le celui de LG Koo Kwang-mo, on trouve désormais quatre jeunes PDG à la tête des quatre principaux conglomérats du pays. Ce phénomène ne touche toutefois pas ces seuls groupes, les autres grands « chaebol » du pays connaissent la même situation. Ainsi, il faut s’attendre à un changement majeur dans le monde des affaires du pays.





Toutefois la conjoncture est difficile pour ces jeunes dirigeants qui sont confrontés à des conditions commerciales défavorables aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays : ralentissement économique prolongé de l’économie mondiale, différend commercial sino-américain, conflit entre la Corée du Sud et le Japon et épidémie de COVID-19, entre autres. Ce qui va les mettre à rude épreuve dans les mois à venir et pourrait même les mettre en danger du fait que la moindre erreur pourrait être fatale à leur groupe. Une chose est sûre cependant, c’est que leur style de leadership se différencie clairement de celui de leurs prédécesseurs.