Séoul tente de relancer le processus de paix dans la péninsule coréenne

L'initiative du président sud-coréen en faveur du processus de paix dans la péninsule gagnera-t-elle en momentum à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo l'an prochain ? Lors de sa conférence de presse du Nouvel an, en janvier dernier, Moon Jae-in a exprimé son espoir que les prochains JO soient l'occasion de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les relations intercoréennes, et de promouvoir la paix dans la région.





Suite à l'investiture du nouveau Premier ministre japonais Yoshihide Suga, le locataire de la Maison bleue a exprimé son souhait que la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 trouve une issue proche et que les Jeux de Tokyo soient couronnés de succès. En retour, Suga lui a fait part de sa gratitude. Les deux dirigeants sont également convenus de coopérer plus étroitement pour faciliter le processus de paix dans la péninsule coréenne. Il semble que Moon cherche à profiter de l’événement sportif mondial pour restaurer les relations de son pays avec le Japon et la Corée du Nord.





« Initialement, Moon Jae-in tablait sur un nouveau sommet Pyongyang-Washington avant laprésidentielle américaine, prévue pour le 3 novembre. ns deux semaines. Il a même évoqué une déclaration de fin de la guerre dans la péninsule. Mais il est peu probable qu'un tel sommet ait lieu. Aujourd'hui, le chef de l’Etat semble avoir les yeux rivés sur les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 pour parvenir à une percée sous la nouvelle administration américaine », explique Lee Jong-hoon, commentateur politique.