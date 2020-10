L’admission dans les universités en Corée du Nord

ⓒ KBS

Le « suneung », l’examen d'entrée à l'université en Corée du Sud, se tiendra le 3 décembre alors qu’il a lieu en général le premier mercredi du mois de novembre. Mais cette année, le nombre de candidats devrait connaître une baisse significative. En effet, de nombreux lycéens ne se sentent pas prêts à affronter les épreuves, en raison d’une année scolaire perturbée par l’épidémie de COVID-19. Ils pourraient alors reporter leur tentative à l’an prochain. On ne peut alors s'empêcher de se demander comment se déroule l'admission dans les établissements d’enseignement supérieur en Corée du Nord.





« Lors de l'examen d'entrée à l'université, le candidat doit présenter une copie de son diplôme ou de son certificat de fin d'études secondaires, ainsi qu’une lettre de recommandation délivrée conjointement par son école et la Ligue de la jeunesse socialiste. Pour obtenir une telle lettre, le niveau d’influence et le rang social des parents entrent en ligne de compte, tout comme leur patrimoine. Les mères ont tendance à verser des pots-de-vin à la direction des lycées afin que leurs enfants puissent intégrer les meilleures universités. Même avec de bons résultats scolaires, il est difficile d’intégrer une université prestigieuse sans passer par la corruption », nous explique Kang Mi-jin, réfugiée nord-coréenne et journaliste pour le quotidien en ligne Daily NK.