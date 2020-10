Genèse de l’industrie automobile sud-coréenne

La première voiture « made in Korea » voit le jour en 1955, deux ans après la fin de la guerre de Corée. Elle porte alors le nom de Sibal, signifiant « Nouveau départ ». La guerre à peine terminée, personne n’ose ou même ne peut s’acheter une automobile… Heureusement, le 15 août 1955, l’expo industrielle commémorant le 10e anniversaire de la libération du pays va tout changer.

Le premier président de la République, Syngman Rhee, va conduire cette voiture. La nouvelle fait la une des journaux et c’est la folie. Dès le lendemain, l’entrée de l’usine qui la fabrique est prise d’assaut par les sud-Coréens qui se précipitent pour acheter leur premier véhicule produit sur leur territoire. Et c’est ainsi que débute la superpuissance coréenne dans l’industrie automobile mondiale.





En 1962, le gouvernement annonce une politique de promotion de l’industrie automobile. Objectif : bloquer l’entrée des marques étrangères pour favoriser une fabrication locale et la présence uniquement de marques locales.





Kia Motors présente la Brisa en 1974. Un an plus tard, Hyundai Motor lance la Pony, Ssangyong produit le SUV Korando, très populaire en Corée du Sud dès 1983, et Daewoo Motors, désormais vendu sous le nom de Chevrolet, se lance avec l’Espero en 1990... Notons qu’en 1985, le million de voitures enregistrées en Corée du Sud est atteint, un peu plus de 30 ans après la fin du conflit fratricide.





Et il ne faut pas oublier Renault Samsung. Samsung Motors a vu le jour en 1995 et a rapidement été racheté à 80 % par le constructeur français Renault en 2000. La marque vend sur le territoire coréen des modèles produits localement, mais en exporte aussi en France sous des noms différents. Le QM3 n’est autre que la Captur, tandis que la SM7 est la version coréenne de la Latitude.





