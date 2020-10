La course à la 5G en Corée du Sud

Selon le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC, les utilisateurs de la 5G en Corée du Sud ont atteint les 7,86 millions en juillet dernier, une hausse de presque 490 000 par rapport au mois précédent. Les abonnés au réseau de dernière génération représentaient 11,3% des 69,8 millions d'abonnements mobiles dans le pays.





Cela fait seulement 40 ans que la première génération de téléphone sans fil radio analogique a vu le jour. Puis est venue la 2G, avec ses messages textes et ses signaux digitaux. Grâce à la 3G, le monde a pu accéder au World Wild Web. Et pour finir, la 4G nous a donné l’expérience du streaming en temps réel. Désormais, avec la 5G, nous avons accès à nos chers contenus web non pas deux fois, ni dix fois mais 100 fois plus vite !





Différentes applications sont actuellement développées localement, comme par exemple une application de réalité virtuelle (VR) pour apprendre les chorégraphies de k-pop avec sa star préférée et ensuite aller reproduire ces pas de danse dans des endroits mythiques de Séoul, toujours en compagnie du danseur virtuel.





LG U+ a aussi mis au point une application pour les fans de baseball qui permet de voir un match ou de suivre son joueur préféré sous n’importe quel angle avec la possibilité de soi-même zoomer, et ceci sans aucune latence.





