De nouveau célibataire (8) 별 말씀을요

Dialogue

윤재석: 이거 불안한데? 늦바람 무섭다고 독설가로 변하는 거 아니야, 사돈?

Yun Jae-seok : Ça m’angoisse. Comme on dit que la passion, une fois atteint l'âge mûr, est plus difficile à contrôler, vous deviendrez peut-être une langue de vipère, non ?

송다희: 나희 언니처럼?

Song Da-hui : Comme Na-hui ?

윤재석: 그쵸. 형수님처럼.

아니 나는 형수님 좋아하지만 또 사돈은 사돈다워야지.

형수님 같으면 재미 없을 거 같아.

우리 조금만 변합시다. 할 말은 하는 정도로만.

Yun Jae-seok : Oui, comme elle.

Non mais je l’aime bien, mais vous, vous devez être vous-même.

Si vous êtes comme elle, ce ne sera pas intéressant.

Changeons un petit peu, juste assez pour être capable de dire ce qu’il faut dire.

송다희: 어쨌든 감사합니다. 사는 데 아주 큰 도움이 될 거 같아요.

Song Da-hui : De toute façon, je vous remercie. Cela m’aidera beaucoup dans ma vie.

윤재석: 별 말씀을요. 짠.

Yun Jae-seok : Il n’y a pas de quoi. Santé !





L’expression de la semaine

별 말씀을요: Il n’y a pas de quoi.

: C’est une formule de politesse en réponse à un remerciement.









Mots et expressions à retenir

불안하다: être angoissé

늦바람: « vent qui souffle tard le soir » ou « débauche à l'âge mûr »

무섭다: être effrayant

▶ 늦바람이 무섭다 est un proverbe qui dit que la passion, une fois atteint l'âge mûr, est plus difficile à contrôler.

독설가 : langue de vipère

변하다: « devenir », « changer »

사돈: terme employé pour désigner les membres de la famille liés par un mariage

언니: grande sœur

▶ Ce terme est utilisé par une femme. Un homme utilise le mot 누나 pour désigner sa grande sœur.

그쵸: abréviation de 그렇죠, qui signifie « oui », « c’est ça »

형수님: appellation employée par un homme pour désigner ou s’adresser à l’épouse de son grand frère

처럼: particule qui donne le sens de « comme »

아니: « non » ou « non mais »

좋아하다: aimer

또: « encore » ou « malgré cela »

답다: suffixe qui donne le sens d’« avoir cette caractéristique ou qualification »

다워야지: combinaison de 답다 et de la terminaison -어야지 qui a le sens de « devoir ».

같다: être comme quelqu’un

-면: terminaison qui indique une supposition

재미없다: ne pas être intéressant

▶ 재미있다: être intéressant

-을 것 같다: il semble

우리: nous

조금만: un petit peu

-ㅂ시다: terminaison qui indique la proposition

말을 하다: dire

할 말은 하다: dire ce qu’il faut dire

-는 정도로: assez pour faire quelque chose

만: « seulement », « juste »

어쨌든: de toute façon

감사합니다: merci

사는 데: dans la vie

아주: très

큰: grand

도움: aide

아주 큰 도움이 되다: cela aidera beaucoup





Petite conversation avec l’expression de la semaine 별 말씀을요

(Dialogue entre deux collègues 영수 et 재민 au bureau)

영수: « Vous êtes occupé maintenant? » 지금 바쁘세요?

재민: « Non, pourquoi? » 아니요, 왜요?

영수: « Pourriez-vous m’aider, s’il vous plaît? » 그럼, 저 좀 도와주실 수 있어요?

재민: « Oui, bien sûr » 네, 그럼요.

영수: « Merci beaucoup. » 정말 감사합니다.

재민: « Il n’y a pas de quoi. » 별 말씀을요.





A retenir

지금: maintenant

바쁘다: être occupé

왜요: pourquoi ?

저: je

도와 주다: aider

-ㄹ 수 있다: pouvoir

▶ Ce terme peut aussi être employé comme une formule de politesse pour la demande.

네: oui

그럼요: bien sûr

정말 감사합니다: merci beaucoup