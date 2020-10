Kang Daniel et Lisa de Blackpink arrivent en tête du classement des idoles préférées

ⓒ YONHAP News

Le site Internet « Mon idole préférée » publie chaque mois le classement des artistes k-pop féminins et masculins les plus populaires. Une prime attribuée au gagnant et à la gagnante est versée à une association caritative au nom de la star.





Voici le résultat de la 61e édition de cette enquête mensuelle réalisée du 11 septembre au 10 octobre. Chez les garçons, c’est Kang Daniel qui arrive en tête avec 2 989 points, devant Ji-min et V de BTS qui ont récolté chacun 2 949 et 2914 points.





Il s’est récemment produit en concert devant environ 5,5 millions de fans en participant au « 2020 Asian Song Festival » qui s’est tenu le 10 octobre dans la ville historique de Gyeongju.





L’ex-membre du boys band Wanna One conserve donc son trône pour le 14e mois consécutif et le montant du don effectué en son nom s’élève désormais à 30 millions de wons, environ 22 300 euros.





Chez les filles, c’est Lisa de Blackpink qui se hisse en tête du classement devant Jennie du même groupe et Tzuyu de Twice. Il s’agit là de sa troisième victoire. Ainsi, elle a fait un don de 3 millions de wons, l’équivalent de 2 230 euros en son nom, grâce au soutien de ses fans.