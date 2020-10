STAYC est le nom du premier girls band formée par Black Eyed Pilseung

Le célèbre duo de producteurs Black Eyed Pilseung s’apprête à lancer son tout premier groupe féminin. Selon son agence High-Up Entertainment, le girls band baptisé « STAYC » fera ses débuts officiels le 12 novembre prochain.





STAYC est un acronyme anglais de « Star To A Young Culture » qui exprime l’ambition de devenir une star dirigeant la culture des jeunes. Ce groupe a déjà attiré une grande attention grâce à la participation de Park Si-eun, actrice et fille de la figure légendaire de la musique sud-coréenne, Park Nam–jung.





Pour rappel, Black Eyed Pilseung a signé plusieurs hits avec différents groupes et artistes féminins comme Twice, Apink, Sistar et Chung-ha.