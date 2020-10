La Chine interdit la construction de monuments de plus de 30 m de hauteur

ⓒ Getty Images Bank

La Chine tente de réguler son paysage panoramique face à la multiplication des constructions de sculptures géantes des administrations régionales, dans l’intention d’attirer les touristes.





D’après des journaux officiels chinois, le ministère du Logement et du Développement urbain-rural a publié la semaine dernière une notification visant à contraindre l’édification de monuments dont la hauteur s’élève à plus de 30 mètres et la largeur de 45 mètres, sauf cas exceptionnels. Le gouvernement chinois a également interdit d’ériger des œuvres d’art immenses dans les zones historique et culturelle, ainsi que les réserves naturelles.





Récemment, la statue de Yang'asha, déesse de l’ethnie Miao, haute de 88 mètres, située dans le xian de Jianhe dans la province du Guizhou, a fait polémique en étant considérée comme une dépense inutile d’argent public.