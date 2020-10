Une ville japonaise installe un faux loup pour chasser les ours

ⓒ Getty Images Bank

Au Japon, de plus en plus d’ours sauvages envahissent les villes. D’après le ministère de l’Environnement, entre avril et août derniers, 3 207 ours ont été capturés.





L’apparition des ursidés dans les zones urbaines s’explique par la diminution du champ d’activité des humains, due à la décroissance démographique dans les provinces.





Face à cette situation, l'île d'Hokkaido a mis en place un faux loup long d’un mètre afin de chasser les ours. Captant le mouvement des bêtes, cet épouvantail est capable de bouger sa tête et d’émettre un rayon laser à partir de ses yeux. Il peut également diffuser 60 sortes de bruits dont le hurlement d’un loup et des tirs de fusil.





Depuis cette installation, les riverains n’ont constaté aucun ours depuis un mois.