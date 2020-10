Exposition du peintre Bae Yoon-hwan

La galerie Chapter II Yard, à Séoul, présente une exposition du peintre sud-coréen Bae Yoon-hwan, depuis le 15 octobre et jusqu’au 28 novembre.





Intitulée « Lobster Quadrille », d'après le titre d'un chapitre des « Aventures d'Alice au Pays des Merveilles » de Lewis Carroll, cette exposition permettra de découvrir un jeune artiste qui excelle dans les peintures narratives inspirées des faits politiques, des fables ou encore des expériences personnelles.





Bae est né en 1983 à Chungju dans la province de Chungcheong du Nord et a étudié la peinture à l'université. En 2014, il a été l'un des finalistes du Joongang Art Grand Prix, prestigieux concours d’art qui permet de révéler de jeunes talents prometteurs. Il a présenté des expositions personnelles dans divers musées à travers le pays et participé également à des expositions collectives organisées au Musée d'art de Séoul, au Musée d'art de Daegu et à la Doosan Gallery à Séoul.





Date : du 15 octobre au 28 novembre 2020

Lieu : Chapter II Yard à Séoul