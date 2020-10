Exposition sur les sols des maisons coréennes

Une exposition consacrée aux sols des maisons traditionnelles coréennes se tient depuis le 16 octobre et jusqu’au 8 décembre dans les locaux d’Arumjigi à Séoul.





Arumjigi est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de préserver et promouvoir les valeurs de la culture traditionnelle coréenne. Dans cette optique, l'organisation travaille en étroite collaboration avec des artistes et des artisans. Elle s’intéresse particulièrement aux aspects essentiels de la vie quotidienne comme l’alimentation, l’habillement et le logement, et organise chaque année une exposition en lien avec l'un de ces thèmes.





Cette année, l'exposition est dédiée aux sols à l’intérieur des maisons coréennes. Elle se compose de huit volets, dont trois portent sur l’évolution historique des sols avec des combinaisons variées entre l’ondol, un système de chauffage au sol, et le maru, un plancher en bois, et cinq autres sont destinés à présenter des sols traditionnels revisités par des artistes et des architectes d'aujourd'hui.





Date : du 16 octobre au 8 décembre 2020

Lieu : locaux d’Arumjigi à Séoul