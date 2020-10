La comédie musicale « Airport Baby » revient sur scène après trois ans d'absence. Elle sera à l’affiche du Shinhan Card Fan Square Live Hall à Séoul à partir du 11 novembre.





Cette pièce, écrite par Jeon Su-yang et composée par Chang Hee-seon, a été représentée pour la première fois en 2013. Elle raconte, entre rire et émotion, l'histoire d'un jeune américain adopté, d'origine coréenne, qui s'appelle Josh Cohen et qui part pour la Corée du Sud dans l’espoir de retrouver ses racines.





Au total, 17 chansons originales accompagneront le spectacle, avec une musique jouée par un groupe composé de cinq musiciens : pianiste, violoniste, violoncelliste, bassiste et guitariste. La mise en scène est assurée par Park Kolleen. Au casting, on retrouve, entre autres, Choi Jae-rim et Cho Sang-woong dans le rôle de Josh Cohen.





Date : à partir du 11 novembre 2020

Lieu : Shinhan Card Fan Square Live Hall à Séoul