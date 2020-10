MECLOUDS, un fournisseur original de services de voyages à la carte non-face à face

ⓒ MECLOUDS HR

MECLOUDS est une très jeune société sud-coréenne qui propose un service de voyages à la carte à travers de vrais avatars et des vidéos de la réalité virtuelle. Dit comme ça, cela peut être difficile à comprendre. Mais supposons que vous ne puissiez pas aller dans un endroit loin en raison de contraintes de temps ou d’argent. Son service vous permet de voir des images envoyées par une personne avec une caméra de la réalité virtuelle (VR) de cet endroit. Autrement dit, vous pouvez utiliser cette personne comme un avatar pour explorer certains espaces éloignés grâce à un équipement de réalité virtuelle ou à un téléphone mobile. Et avec cette technologie, la société espère devenir un fournisseur de plateformes ou de contenus pour aider les gens à partager leurs bonnes expériences et leurs souvenirs.





