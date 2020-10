La reprise économique rapide chinoise et l’économie sud-coréenne

ⓒ YONHAP News

Après avoir été stoppée plusieurs mois à la suite de la pandémie de COVID-19, l’économie chinoise semble repartir sur de bons rails. Au troisième trimestre, elle a augmenté encore plus rapidement qu’au trimestre précédent, indiquant une nette reprise en forme de V après le choc du nouveau coronavirus. Il s’agit d’un rebond plus que remarquable, quand on sait que le virus est originaire de ce pays et que les autres grandes économies du monde sont toujours enlisées dans la zone négative de croissance.





La reprise rapide de l’empire du Milieu est aussi un bon signe pour l’économie sud-coréenne. Car comme les entreprises du pays du Matin clair y exportent des automobiles, des pièces électroniques et des cosmétiques, elles vont pouvoir restaurer rapidement leur compétitivité à l’international.





Par ailleurs, la 5e session plénière du 19e Comité central du Parti communiste chinois va se tenir à partir du 26 octobre pour finaliser le 14e plan quinquennal. Et il se dit que Pékin va investir 1 600 milliards de dollars dans des domaines de haute technologie, tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les mégadonnées et l’Internet des objets. Et comme elle importe en semi-conducteurs une valeur de 300 milliards de dollars annuellement. Les fabricants sud-coréens de puces et de produits d’affichage devraient en profiter pleinement.