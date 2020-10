Présidentielle américaine : quel impact géopolitique dans la péninsule coréenne ?

ⓒ YONHAP News

Nous sommes désormais à moins d’une semaine de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. La course s’annonce serrée entre le président sortant Donald Trump, qui bride un second mandat, et le candidat démocrate Joe Biden. Séoul, comme le reste du monde, est très attentif au résultat du scrutin, qui aura certainement une influence sur la géopolitique en Asie du Nord-est. Jeudi dernier, lors de leur second et dernier débat télévisé, les deux rivaux ont eu un échange animé au sujet de la politique de Washington à l'égard de la Corée du Nord.





« La Corée du Nord est apparue comme un sujet important du second débat entre Trump et Biden, à la différence du premier. L’actuel locataire de la Maison blanche a pointé du doigt l’échec de l'administration précédente, celle de Barack Obama, à résoudre les problèmes liés au royaume ermite, affirmant que les deux pays étaient au bord de la guerre lorsqu’il a hérité du pouvoir. Trump s’est vanté d’avoir réussi à empêcher un conflit grâce à ses bonnes relations avec le leader nord-coréen. De son côté, Biden a accusé son rival de légitimer le régime communiste, mettant en doute l'efficacité de la politique trumpienne à l'égard de Pyongyang et allant jusqu’à qualifier Kim Jong-un de bandit. Mais il s’est tout de même dit prêt à rencontrer ce dernier sous certaines conditions », explique Choi Young-il, commentateur politique.





Du côté de Séoul, on se prépare à chacune des deux issues possibles au scrutin américain. L’ambition affichée du président Moon Jae-in de jouer un rôle de premier plan dans les questions régionales variera en fonction du résultat.