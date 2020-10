Les défections parmi l’élite nord-coréenne

ⓒ KBS

L’ancien ambassadeur par intérim de Corée du Nord à Rome, Jo Song-gil, a rejoint Séoul en juillet 2019 après avoir été porté disparu en novembre 2018. Il s’agit du premier diplomate de haut rang nord-coréen à faire défection au Sud depuis celle de l’ex-numéro deux de l’ambassade du pays communiste à Londres, Thae Yong-ho, en août 2016. Jo est également la première personnalité de haut niveau à avoir fui le régime depuis l'arrivée au pouvoir du dirigeant Kim Jong-un.





« Les diplomates nord-coréens apprennent naturellement comment fonctionnent la démocratie et l'économie de marché. Ils constatent donc une nette différence entre ce qu'ils ont vécu dans leur pays d’origine et ce qu'ils voient ailleurs. Thae Yong-ho a affirmé que les programmes de télévision et les films sud-coréens auxquels il a eu accès pendant son séjour à l'étranger avaient grandement influencé sa façon de penser. Une autre raison qui explique ces défections au plus haut rang est la triste réalité du régime de Kim Jong-un, sous lequel une grande partie de la population souffre de l'oppression et de la terreur. Convaincus que la réalité ne changera pas de sitôt, ces diplomates choisissent d’entamer une seconde vie à l’étranger. Ils s'inquiètent également de l'éducation et de l'avenir de leurs enfants, car ceux-ci pourraient avoir du mal à s'adapter à la société nord-coréenne après leur retour au pays », nous explique Oh Hyun-jong, avocat.