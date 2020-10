La DMZ, symbole de la guerre froide devenu haut lieu du tourisme

Cette semaine, nous allons nous intéresser à l’une des frontières les plus militarisées du monde, qui divise la péninsule coréenne au 38e parallèle depuis 1953, date de la fin de la guerre de Corée. Celle-ci s’est soldée par un armistice et non un traité de paix, laissant les deux pays techniquement en guerre. Vous l’avez sans doute deviné, il s’agit de la zone démilitarisée, mieux connue sous le sigle de DMZ, l’abréviation de « Demilitarized Zone ».





ⓒ KBS WORLD Radio

Cette bande de terre longue d’environ 250 km et large de 4 km, n’est plus uniquement le symbole d’un conflit fratricide entre Nord et Sud. En effet, elle recèle de nombreux trésors qui en font un haut lieu de culture et d’écotourisme. Si l’image de la DMZ est avant tout liée à la guerre, nous parlerons de la musique, de sanctuaire involontaire pour la préservation d’espèces naturelles, de festival du documentaire et de tous les points d’intérêt qui en font une attraction touristique incontournable lorsque l’on visite le pays du Matin clair.









ⓒ YONHAP News

Le parc Imjingak, inauguré en 1972 suite à un accord commun entre les deux Corées, permet de découvrir dans un cadre verdoyant des vestiges et des monuments de la guerre. Toutes sortes d’œuvres y sont exposées, notamment 3 000 girouettes, et il est possible d’y assister pendant les beaux jours à des spectacles sur une majestueuse colline de verdure. L’un des grands avantages de la DMZ, c’est d’avoir été préservée de toute activité humaine depuis près de 70 ans. Grâce à cela, cette zone est devenue un véritable petit paradis pour la faune et la flore avec 2 716 variétés animales. Il y a même un projet de réintroduction du tigre, destiné à sauver l’espèce de l’extinction.