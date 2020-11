Ji-min de BTS est le membre de boys band le mieux reconnu du public

ⓒ YONHAP News

Ji-min, qui a célébré le 13 octobre dernier son 26e anniversaire, a reçu d’innombrables messages de félicitations venant des quatre coins du monde ! Et il y a une raison de plus pour lui adresser toutes nos félicitations.





En effet, le vocaliste de BTS est arrivé en tête du classement des 100 membres de boys bands les mieux reconnus du public pour le mois d’octobre.





D’après l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée, Ji-min a obtenu au total 5 511 794 points, soit une baisse de 42,18 % par rapport au mois de septembre. La part des opinions positives à l’égard du membre du septuor est de 68,5 %.





Parmi les mots clés qui lui sont le plus souvent associés, on peut citer « anniversaire, Billboard et Dynamite ». Derrière Ji-min, arrivent dans l’ordre Baek-hyun d’Exo, Hui de Pentagon ainsi que Jung-kook et V des Bangtan Boys.