Jennie de Blackpink arrive en tête du classement des membres de girls band pour octobre

Parmi les membres de groupes féminins, qui exerce la plus grande influence auprès des consommateurs ?





Afin d’y répondre, l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée a analysé du 17 septembre au 17 octobre plus de 75,4 millions de données concernant 510 artistes féminines.





Selon cette étude, c’est Jennie qui se hisse à la première place du classement de la reconnaissance publique chez les membres de girls band. Obtenant 3 919 492 points, la vocaliste de Blackpink a vu son indice de la réputation de sa marque bondir de 78,07 % en un mois.





Les mots clés qui sont le plus souvent évoqués en lien avec Jennie sont « solo, Netflix et album ». Rappelons que « Light Up the Sky », le film documentaire consacré au quatuor de YG Entertainment, est sorti le 14 octobre sur Netflix.





Derrière l’artiste qui a lancé sa carrière solo en novembre 2018, se trouvent ensuite Arin d’Oh My Girl, Ji-soo de Blackpink et Ji-yeon de T-ara.