Le rétro, nouvelle tendance dans le monde de la k-pop !

ⓒ Big Hit Entertainment

Le rétro, c’est la grande tendance du moment, non seulement dans le milieu de la mode, mais aussi dans la musique. Ce mot ne manque pas de faire son apparition dans la présentation de nouveaux albums de différents groupes d’idoles, sortis au cours de la deuxième moitié de cette année.





BTS et Blackpink, qui continuent d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la k-pop, ont ainsi mis en avant le rétro dans leurs dernières chansons « Dynamite » et « Lovesick Girls ».





Park Jin-young, patron de JYP Entertainment, qui mène activement sa carrière de chanteur depuis 26 ans, a également opté pour le rétro dans son dernier single « When We Disco ».





Chocome, l’unité de Cosmic Girls, a lui aussi choisi le genre appelé « vintage disco pop » pour son premier single « Hmph! ».





Quant à Twice, qui a publié le 26 octobre son deuxième opus officiel « Eyes wide open », il s’est inspiré de la musique populaire américaine des années 80 pour son titre phare « I Can’t Stop Me ».





Les jeunes sont de plus en plus fans du passé et de plus en plus de groupes d’idoles, sensibles à cette tendance, s’y lancent, encouragés par le succès international de BTS et de Blackpink.